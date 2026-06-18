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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 9:01 AM IST

    ജിദ്ദ തിരുവിതാംകൂർ അസോസിയേഷൻ അ​ർ​ധ​വാ​ർ​ഷി​ക പൊതുയോഗവും കലാസന്ധ്യയും ശ്രദ്ധേയമായി

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    ജിദ്ദ തിരുവിതാംകൂർ അസോസിയേഷൻ അ​ർ​ധ​വാ​ർ​ഷി​ക പൊതുയോഗവും കലാസന്ധ്യയും ശ്രദ്ധേയമായി
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    ജി​ദ്ദ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ർ​ധ​വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ജെ.​ടി.​എ) അ​ർ​ദ്ധ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​വും ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യും ന​ട​ന്നു. ‘ന​ന്മ​യ്ക്കാ​യി കൈ​കോ​ർ​ക്കാം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​െൻറ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജെ.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ നൗ​ഷാ​ദ് ജ​മാ​ൽ പ​ന്മ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ഓ​യൂ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മാ​ജാ​സാ​ഹി​ബ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ വി​ഷ​നും മി​ഷ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌, കെ.​പി. ന​ജ്ബു​ദ്ധീ​ൻ, രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ദി​ലീ​പ് താ​മ​ര​ക്കു​ളം, ജ്യോ​തി ബാ​ബു​കു​മാ​ർ, ഷെ​ഫി​ൻ ഷാ, ​ന​വാ​സ് ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി, ഡോ. ​ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, വാ​സു​ദേ​വ​ൻ വെ​ള്ളേ​ട​ത്ത്, ആ​തി​ര കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ഓ​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ര​ഞ്ജി​ത്ത് വ​ള്ളി​കു​ന്നം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ അ​ര​ങ്ങേ​റി. മെൻറ​ലി​സ്​​റ്റ്​ അ​ഫ്സ​ൽ നാ​റാ​ണ​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘മ​ന​സി​െൻറ ബോ​സ് നി​ങ്ങ​ളാ​ണോ’ എ​ന്ന മൈ​ൻ​ഡ് റീ​ഡി​ങ്​ പ​രി​പാ​ടി ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ജെ.​ടി.​എ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ക​ലാ​കാ​രി​ക​ളും അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശി​ഹാ​ബ് താ​മ​ര​ക്കു​ളം, ജോ​യി​ൻ​റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    അ​യ്യൂ​ബ് ഖാ​ൻ പ​ന്ത​ളം, ആ​ഷി​ർ കൊ​ല്ലം, ന​വാ​സ് ചി​റ്റാ​ർ, മ​സൂ​ദ് ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം, മു​ജീ​ബ് ക​ന്യാ​കു​മാ​രി, നൂ​ഹ് ബീ​മാ​പ​ള്ളി, ന​ജി​ബു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ൽ അ​മീ​ൻ പ​ന്ത​ളം, ഷാ​ന​വാ​സ് കോ​ന്നി, റ​ജി​കു​മാ​ർ, ഡെ​ൻ​സ​ൺ, വി​ൻ​സെൻറ്, നി​സാ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, സി​ത്താ​ര നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ന്നാ​മ്മ വ​ർ​ഗീ​സ്, ആ​ശ അ​ബി, പ്രീ​ത എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Jeddah Travancore Association's semi-annual general meeting and art evening were notable
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