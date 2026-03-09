Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജിദ്ദ തിരുവിതാംകൂർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 March 2026 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 10:46 AM IST

    ജിദ്ദ തിരുവിതാംകൂർ അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ

    text_fields
    bookmark_border
    ജിദ്ദ തിരുവിതാംകൂർ അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ
    cancel
    camera_alt

    ജിദ്ദ തിരുവിതാംകൂർ അസ്സോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ സംഗമം

    ജിദ്ദ: പഴയകാല തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജിദ്ദ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ജിദ്ദ തിരുവിതാംകൂർ അസ്സോസിയേഷൻ (ജെ.ടി.എ) സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമം ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും തിരുവിതാംകൂർ ശൈലിയിലുള്ള നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളാലും ഹൃദ്യമായി.

    ഐക്യത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും വിളയുന്ന ചേർത്തുപിടിക്കൽ സമാധാനത്തി​ന്റെയും സന്തോഷത്തി​ന്റെയും വസന്തം വിരിയിക്കുന്നതാണന്നും അത് നാം ഓരോരുത്തരുടേയും കടമയാണെന്നും നുജുമുദ്ധീൻ ബുർഹാനി റമദാൻ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ചടങ്ങിൽ ജെ.ടി.എ പ്രസിഡൻറ്​ നൗഷാദ് ജമാൽ പന്മന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.അനിൽ വിദ്യാധരൻ, രജികുമാർ, മസൂദ് ബാലരാമപുരം, ആഷിർ കൊല്ലം, ഷെഫിൻ ഷാ, മുനാജ് മുസ്തഫ, അനിൽകുമാർ പത്തനംതിട്ട, നജീബുദ്ദീൻ, നിസാർ കരുനാഗപ്പള്ളി, ആദിൽ നവാസ് ചിറ്റാർ, ശിഹാബ് താമരക്കുളം, ഷാജി റോയൽ വള്ളികുന്നം, ഷറഫുദ്ധീൻ പത്തനംതിട്ട, അയ്യൂബ് ഖാൻ പന്തളം, നിഷാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, ഡെൻസൻ, രാംകുമാർ, പോൾ, ബിനു ദാസ്, മുജീബ് കന്യാകുമാരി, നാസർ മോങ്ങം, സജ്‌ന ഷെഫിൻ, നീതു നജീബ്, ജ്യോതി ബാബുകുമാർ, ശ്രീദേവി അനിൽ, സിത്താര നൗഷാദ്, ഷൈമോൾ, ഫാത്തിമ നിഷാദ്, പ്രീത, ആശ, ആതിര, ഹസീന നവാസ്, മറിയം റോസ്​ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ചെയർമാൻ നസീർ വാവാക്കുഞ്ഞ് സ്വാഗതവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഷീദ് ഓയൂർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ രഞ്ജിത്ത് വള്ളികുന്നം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Jeddah Travancore Association Iftar
    Similar News
    Next Story
    X