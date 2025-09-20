Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:38 AM IST

    ജി​ദ്ദ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശിസം​ഗ​മം ‘അ​ന​ന്ത​പു​രി ഓ​ണം’ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ജി​ദ്ദ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശിസം​ഗ​മം ‘അ​ന​ന്ത​പു​രി ഓ​ണം’ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ജി​ദ്ദ :‘തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മ’​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഹ​റാ​സാ​ത്തി​ലെ പാം ​ഒ​യാ​സി​സ്‌ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തു​മ​യാ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​രു​ൺ ര​ത്‌​നാ​ക​ര​ൻ തി​രി​തെ​ളി​യി​ച്ച് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി​യും ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടും ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും വി​നോ​ദ​വി​ജ്ഞാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പ്രൗ​ഢി​യും ത​നി​മ​യും പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹം ആ​ഘോ​ഷ​ഭ​രി​ത​മാ​ക്കി.

    നെ​യ് ബോ​ളി​യും മൂ​ന്നു​കൂ​ട്ടം പാ​യ​സ​വും അ​ട​ക്കം സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ വ​നി​താ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ത​നി​മ​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത​യു​ടെ ഓ​ണ​രു​ചി പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി. പ​തി​വി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ച​ലി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ളു​ള്ള ക​ഥ​ക​ളി രൂ​പ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ത്ത ‘അ​ത്തം’ വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വ​ടം​വ​ലി, ക​സേ​ര​ക്ക​ളി തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടു കൂ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ‘ആ​ർ​പ്പോ ഇ​ർ​റോ... ഓ​ണം 2025’ പ​രി​പാ​ടി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മി​ഴി​വേ​കി.തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​രീ​ഫ് പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ഹി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

