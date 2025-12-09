Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ​യി​ൽ ‘ജി​ദ്ദ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 11:27 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ‘ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ‘ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ‘ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ജി​ദ്ദ: തി​രൂ​രു​കാ​രു​ടെ ഐ​ക്യ​വും പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹാ​യ​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ‘ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ’ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഏ​കോ​പി​ത​മാ​യ ഒ​രു ക​മ്മി​റ്റി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്. വ്യ​ത്യ​സ്ത തൊ​ഴി​ൽ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ള്‍പ്പ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 120 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ സം​ഗ​മം നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു.

    ‘ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​ഥ​മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ


    പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​നും റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​ജ​ഡ്ജു​മാ​യ തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സാ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക, മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മ​ബ​ദ്ധ​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക, നി​യ​മ, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളി​ൽ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക, ചാ​രി​റ്റി, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക, ജോ​ലി, കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്‌ വ​ഴി തൊ​ഴി​ൽ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു​വി​െൻറ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ മ​റ്റു ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് കൊ​ഴു​പ്പേ​കി. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: വാ​സു വെ​ളു​ത്തേ​ട​ത്ത് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​രീ​ഫ് (പ്ര​സി), അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത് (ജ​ന. സെ​ക്ര), മൊ​യ്‌​ദു വ​ലി​യ​ക​ത്ത് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി), അ​നീ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ (ജോ. ​സെ​ക്ര), ഫാ​സി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ക്കോ​ത്ത്, ഡോ. ​ഫാ​റൂ​ഖ്, നൗ​ഷാ​ദ് ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ടി.​കെ. സു​ഹൈ​ൽ, റി​യാ​സ് തി​രൂ​ർ, സ​ജീ​വ് (എ​ക്സി. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:JeddahSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Jeddah Thiruur Kootayima' formed in Jeddah
    Similar News
    Next Story
    X