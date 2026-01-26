Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 10:16 AM IST

    ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണ​വും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും

    ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണ​വും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും
    യു.​കെ. മു​സ്‌​ത​ഫ മാ​സ്​​റ്റ​ർ​ക്കു​ള്ള കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജാ​ഫ​ർ വെ​ന്നി​യൂ​ർ ന​ൽ​കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഉം​റ തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ യു.​കെ. മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്​​റ്റ​ർ​ക്ക് ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ​യ്ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും ന​ൽ​കി.​

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജാ​ഫ​ർ വെ​ന്നി​യൂ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, ജി​ദ്ദ സം​സ്കൃ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സീ​തി കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ. സു​ഹൈ​ൽ, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​ഫീ​ഖ് പ​ന്താ​ര​ങ്ങാ​ടി, അ​ബ്​​ദു​സ്സ​മ​ദ് പൊ​റ്റ​യി​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി ന​ന്ന​മ്പ്ര, മു​നീ​ർ ത​ലാ​പ്പി​ൽ, ഗ​ഫൂ​ർ പൂ​ങ്കാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    സം​ഘ​ട​നാ രം​ഗ​ത്തും സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലും യു.​കെ. മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്​​റ്റ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ മ​ട​ക്കം നാ​ട്ടി​ലെ പു​തി​യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് യു.​കെ. മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്​​റ്റ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജാ​ഫ​ർ വെ​ന്നി​യൂ​രും, കെ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ​യ്ക്കു​ള്ള സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട​നും കൈ​മാ​റി. റ​ഷീ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ള​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Jeddah Thirurangadi Mandal KMCC Reception and Pilgrimage
