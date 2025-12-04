Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    4 Dec 2025 8:02 AM IST
    4 Dec 2025 8:02 AM IST

    ജി​ദ്ദ സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്; എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ നാ​ളെ ര​ണ്ട് വ​മ്പ​ൻ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യു​മാ​യി ഏ​ഴ് നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും
    ജി​ദ്ദ സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്; എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ നാ​ളെ ര​ണ്ട് വ​മ്പ​ൻ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ (സി​ഫ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യു​മാ​യി (വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി) ഏ​ഴ് നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ന് (വ്യാ​ഴം) ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ റു​സൂ​ഖ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ജൂ​നി​യ​ർ, ര​ണ്ട് വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന അ​ഹ്‌​ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ചാം​സ് ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും. തു​ട​ർ​ന്ന് 12.15ന് ​ആ​ർ​ച്ചു​ണ് അ​ഡ്വെ​ർ​ടൈ​സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​വ​ന്റ​സ്‌ എ.​സി.​സി ബി ​ടീം, ബൂ​ക്കാ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സ് സീ​നി​യ​ർ​സു​മ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.നാ​ളെ (വെ​ള്ളി) വ​സീ​രി​യ അ​ൽ താ​വൂ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്ക് ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ് കോ​ൾ​ഡ് ചെ​യി​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി, ന​ജിം അ​മ​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് എ ​ടീ​മി​നെ നേ​രി​ടും.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഫി​ഫി ജി​ദ്ദ എ​ഫ്.​സി, റ​ബി​അ ടീ ​ബ്ലൂ സ്റ്റാ​ർ എ ​ടീ​മു​മാ​യും മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സീ​നി​യേ​ഴ്സ്, ക്സൈ​ക്ളോ​ൺ മൊ​ബൈ​ൽ അ​ക്‌​സെ​സ്സ​റി​സ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ റീം ​അ​ൽ ഉ​ല ഈ​സ്റ്റീ സ​ബീ​ൻ എ​ഫ്.​സി യും ​ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​കാ​സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി യും ​ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം അ​തീ​വ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി, ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ, ഐ ​ലീ​ഗ് താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ലൈ​ന​പ്പു​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ടീ​മു​ക​ൾ ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട് എ.​സി.​സി എ​ഫ്.​സി എ ​ടീ​മി​നെ നേ​രി​ടും. വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി നി​ര​വ​ധി കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഇ​തി​നോ​ട​കം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Jeddah Sif Rabia Tea Champions League; Two big battles in Division A today
