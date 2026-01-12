Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    12 Jan 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 9:06 AM IST

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഭാ​ര​മേ​റി​യ ഗോ​ൾ​ഡ് ലോ​ഗോ ഷീ​ൽ​ഡു​മാ​യി ജി​ദ്ദ സീ​സ​ൺ ഗി​ന്ന​സ് ബു​ക്കി​ൽ

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഭാ​ര​മേ​റി​യ ഗോ​ൾ​ഡ് ലോ​ഗോ ഷീ​ൽ​ഡു​മാ​യി ജി​ദ്ദ സീ​സ​ൺ ഗി​ന്ന​സ് ബു​ക്കി​ൽ
    ജി​ദ്ദ സീ​സ​ൺ ലോ​ഗോ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​

    സ​മ്മാ​നി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി വി​ളി​ച്ചോ​തി ‘ജി​ദ്ദ സീ​സ​ൺ’ ലോ​ഗോ ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. 8.769 കി​ലോ ഭാ​ര​മു​ള്ള ഈ ​സു​വ​ർ​ണ ലോ​ഗോ ഷീ​ൽ​ഡ്, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഭാ​ര​മേ​റി​യ ഗോ​ൾ​ഡ് ലോ​ഗോ ഷീ​ൽ​ഡ് എ​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി​യാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ല​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗ​വും ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി​യും ഡി​സൈ​നും എ​ങ്ങ​നെ പ​ര​സ്പ​രം ഇ​ഴ​ചേ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തി​​ന്റെ ഉ​ത്ത​മോ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഈ ​നേ​ട്ടം മാ​റി.

    ജി​ദ്ദ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​വും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഈ ​സു​വ​ർ​ണ മു​ദ്ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ജി​ദ്ദ സീ​സ​ണി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ജി​ദ്ദ സൂ​പ്പ​ർ​ഡോ​മി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ‘ജി​ദ്ദ ഗോ​ൾ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​​ന്റെ’ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​റെ​ക്കോ​ഡ് ഷീ​ൽ​ഡ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​നു​വ​രി എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 12 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ 130ല​ധി​കം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും പ്ര​മു​ഖ സൗ​ദി ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡി​സൈ​നു​ക​ളും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും യു​വ​സം​രം​ഭ​ക​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ആ​ഡം​ബ​ര​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ വ​ൻ തി​ര​ക്കി​നാ​ണ് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Jeddah Guinness Book of World Records Saudi Arabia
    News Summary - Jeddah Season enters Guinness Book of World Records with world's heaviest gold logo shield
