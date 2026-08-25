Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജിദ്ദ തുറമുഖത്ത് 160...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Aug 2026 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2026 1:09 PM IST

    ജിദ്ദ തുറമുഖത്ത് 160 കോടി റിയാലി​ന്‍റെ പുതിയ കണ്ടെയ്‌നർ ടെർമിനൽ; സൗദി-ഫ്രഞ്ച് സംയുക്ത പദ്ധതി

    text_fields
    bookmark_border
    ജിദ്ദ തുറമുഖത്ത് 160 കോടി റിയാലി​ന്‍റെ പുതിയ കണ്ടെയ്‌നർ ടെർമിനൽ; സൗദി-ഫ്രഞ്ച് സംയുക്ത പദ്ധതി
    cancel

    ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദ ഇസ്‌ലാമിക് പോർട്ടിൽ നിർദ്ദിഷ്​ട നാലാമത് കണ്ടെയ്‌നർ ടെർമിനൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിർണായക കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. റെഡ് സീ ഗേറ്റ്‌വേ ടെർമിനലും പ്രമുഖ ആഗോള ഷിപ്പിങ്​ ഗ്രൂപ്പായ ഫ്രാൻസി​െൻറ സി.എം.എ സി.ജി.എമ്മും തമ്മിലാണ് പങ്കാളിത്ത ധാരണയിലെത്തിയത്. സൗദി പോർട്ട്സ് അതോറിറ്റിയുടെ (മവാനി) മേൽനോട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് ഏകദേശം 160 കോടി സൗദി റിയാലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ്.

    പാരീസിൽ നടന്ന സൗദി-ഫ്രഞ്ച് ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ റൗണ്ട് ടേബിളിൽ വെച്ചായിരുന്നു കരാർ ഒപ്പുവെക്കൽ. സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻറ്​ ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ എന്നിവരുടെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന കരാറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികൾ ഒപ്പുവെച്ചത്.

    സൗദി തുറമുഖങ്ങളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അന്താരാഷ്​ട്ര വ്യാപാര പാതകളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ നീക്കം. രാജ്യത്തി​െൻറ പ്രധാന പദ്ധതിയായ 'സൗദി വിഷൻ 2030', 'ദേശീയ ഗതാഗത ലോജിസ്​റ്റിക് സ്ട്രാറ്റജി' എന്നിവ കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഈ വികസനം വലിയ പങ്കുവഹിക്കും. ആർ.എസ്.ജി.ടിയുടെ നിലവിലുള്ള കരാറിന് കീഴിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ടെർമിനലിന് പ്രതിവർഷം 26 ലക്ഷം കണ്ടെയ്‌നറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടാകും.

    ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കൂറ്റൻ കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലുകളെ സുഗമമായി അടുപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആഴക്കടൽ ബർത്തുകൾ, 10 പുതിയ കൂറ്റൻ ഷിപ്പ്-ടു-ഷോർ ക്രെയിനുകൾ, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ പുതിയ ടെർമിനലി​െൻറ ഭാഗമായി സജ്ജീകരിക്കും. ഇത് ചരക്ക് നീക്കത്തി​െൻറ വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

    നിലവിലുള്ള ആർ.എസ്.ജി.ടി ടെർമിനലിന് സമീപം നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രം, ഇരു കമ്പനികളുടെയും സംയുക്ത സംരംഭത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക എന്നീ വൻകരകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചെങ്കടൽ പാതയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, സൗദിയെ ലോകത്തിലെ മുൻനിര ലോജിസ്​റ്റിക്സ് കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ ഈ പദ്ധതി വഴിയൊരുക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:franceNew TerminalSaudi ArabiaJeddah port
    News Summary - Jeddah Port Gets New Terminal
    Similar News
    Next Story
    X