Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ പി.​ജെ.​എ​സ് ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:50 AM IST

    ജി​ദ്ദ പി.​ജെ.​എ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ പി.​ജെ.​എ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ലാ സം​ഗ​മം (പി.​ജെ.​എ​സ്) വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ ഹം​ദാ​നി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി പി.​ജെ.​എ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ന്തോ​ഷ് നാ​യ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ പ​ന്ത​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, ആ​ക്ടി​വി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചീ​ഫ് ഏ​രി​യ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​നു പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും, വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും, പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ഡാ​നി​യ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പി.​ജെ.​എ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​വും ബാ​ല​ജ​ന സം​ഗ​മം കു​ട്ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മി​ഴി​വേ​കി.

    പി.​ജെ.​എ​സി​ന്റെ അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ഷി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ, വേ​ണു​പി​ള്ള​ക്കും യ​മു​ന ടീ​ച്ച​റി​നും കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ജെ.​എ​സി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​ലി​ക​ളി, താ​ല​പ്പൊ​ലി, വാ​ദ്യ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടു​കൂ​ടി മാ​വേ​ലി വ​ര​വേ​ൽ​പ്പും ന​ട​ത്തി. ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, ജോ​ർ​ജ് വ​ർ​ഗീ​സ്, വി​ലാ​സ് കു​റു​പ്പ്, അ​നി​ൽ ജോ​ൺ, പ്ര​സാ​ദ്, അ​ബീ​ഷ് സു​ശീ​ല ജോ​സ​ഫ്, ബീ​ന അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ടീ​മു​ക​ൾ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തി.

    വ​ർ​ഗീ​സ് ഡാ​നി​യ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പി.​ജെ.​എ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​റ​മേ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​നാ നേ​തൃ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രും ജി​ല്ലാ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​വാ​സ് റാ​വു​ത്ത​ർ, ജോ​സ​ഫ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ര​ഞ്ജി​ത് മോ​ഹ​ൻ നാ​യ​ർ, ദി​ലീ​ഫ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദി​ൻ, സി​യാ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല, അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദീ​പി​ക സ​ന്തോ​ഷ്, ജി​യ അ​ബീ​ഷ്, ഷി​ബു ജോ​ർ​ജ്, എ​ബി ജോ​ർ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ആ​രോ​ൺ എ​ബി, ബെ​നീ​റ്റ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബി കെ.​ചെ​റി​യാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ഖ​ജാ​ൻ​ജി ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:JeddahOnaghoshamPJS
    News Summary - Jeddah PJS Onaghosham
    Similar News
    Next Story
    X