Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ പീ​പ്ള്‍സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 6:27 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 6:27 AM IST

    ജി​ദ്ദ പീ​പ്ള്‍സ് ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ ഫോ​റം അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ പീ​പ്ള്‍സ് ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ ഫോ​റം അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ പീ​പ്പി​ള്‍സ് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    എ.​എ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റി​യാ​ദി​ല്‍ മ​രി​ച്ച എ.​എ​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക സം​ഗ​മ​വും പീ​പ്പി​ള്‍സ് ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ ഫോ​റം (പി.​സി.​എ​ഫ്) ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ദി​ലീ​പ് താ​മ​ര​ക്കു​ളം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷി​ഹാ​ബ് പൊ​ന്‍മ​ള പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. അ​നീ​സ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ൽ മാ​ലി​ക് ക​രു​കോ​ണ്‍, അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് ഓ​യൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ മ​മ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബ​ക്ക​ര്‍ സി​ദ്ധീ​ഖ് നാ​ട്ടു​ക​ല്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewscommemorationJeddahPeople's Cultural Forum
    News Summary - Jeddah People's Cultural Forum Commemoration
    Similar News
    Next Story
    X