ജിദ്ദ തുറക്കൽ മഹല്ല് കമ്മറ്റി ഇഫ്താർ സംഗമംtext_fields
ജിദ്ദ: മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ജീവകാരുണ്യ, സാമുഹ്യ രംഗത്ത് മഹല്ല് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജിദ്ദ തുറക്കൽ മഹല്ല് കമ്മറ്റി മഹല്ല് നിവാസിളെയും നാട്ടുകാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായ ഇഫ്ത്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. അഷ്റഫ് കോമു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പാണ്ടിക്കാടൻ കബീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റഫീഖ് അലി ഇരിവേറ്റി റമദാൻ സന്ദേശം നൽകി. യുവതലമുറയെ ആത്മീയ ചിന്തയിലേക്കും ധാർമിക ജീവിതത്തിലേക്കും വഴി നടത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന യോലോ കാമ്പയിൻ സമൂഹത്തിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുയാണെന്നും സമൂഹം ഇതിനെതിരെ അതിജാഗത്ര പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റഹ്മത്ത് അലി എരഞ്ഞിക്കൽ സ്വാഗതവും ഉസ്മാൻകോയ എരഞ്ഞിക്കൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഫാദിൽ അഹമ്മദ് എരഞ്ഞിക്കൽ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. സലീം മധുവായി, എ.സി മുജീബ് പാങ്ങ്, ഷാനി അത്തിക്കാവിൽ, പി.പി സാബിർ ബാബു എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. അസ്ക്കർ മൊക്കൻ, എം. മുനീർ, സാബിർ പുത്തലത്ത്, കെ.ടി.പി ഷാജി, എം. അർഷദ്, ഫസൽ അത്തിക്കാവിൽ, അജ്മൽ കരിമ്പുലാക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
