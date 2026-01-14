Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കു​തി​പ്പി​ൽ ജി​ദ്ദ; സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കു​തി​പ്പി​ൽ ജി​ദ്ദ; സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
      ജി​ദ്ദ വി​ന്റ​ർ വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്​

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ‘ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്’ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, അ​ർ​ധ വാ​ർ​ഷി​ക സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ജി​ദ്ദ മാ​റു​ന്നു. കാ​യി​കം, വി​നോ​ദം, സം​സ്കാ​രം, വാ​ണി​ജ്യം എ​ന്നി​വ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    ജി​ദ്ദ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന കാ​യി​ക മേ​ള​ക​ളാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ജ​നു​വ​രി ആ​റ്​ മു​ത​ൽ 24 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ-23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഒ​ന്ന്. ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴ്​ മു​ത​ൽ 11 വ​രെ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്പാ​നി​ഷ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. ലോ​കോ​ത്ത​ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ മി​ക​വോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ശേ​ഷി തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ.വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ലാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘വി​ന്റ​ർ വ​ണ്ട​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്’ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഗെ​യി​മു​ക​ളും ത​ത്സ​മ​യ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 12 മു​ത​ൽ 15 വ​രെ ജി​ദ്ദ കോ​ർ​ണി​ഷ് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ലേ​ബ​ൽ ലാ​ബ്’ ഷോ​പ്പി​ങ്ങും വി​നോ​ദ​വും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്.

    ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പു​തി​യ റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യം


    ജി​ദ്ദ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ വ്യാ​പാ​ര പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ജ്വ​ല്ല​റി എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ജ​നു​വ​രി എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ജി​ദ്ദ സൂ​പ്പ​ർ​ഡോ​മി​ൽ ന​ട​ന്നു. നൂ​റി​ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​മേ​ള ന​ഗ​ര​ത്തി​​​ന്റെ വാ​ണി​ജ്യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തി​ന് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ബാ​ബ് അ​ൽ​ബു​ന്ത് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘റെ​ഡ് സീ ​മ്യൂ​സി​യം’ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് തു​റ​ക്കു​ന്ന ജാ​ല​ക​മാ​ണ്. ജി​ദ്ദ, മ​ക്ക, മ​ദീ​ന എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ലാ​സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​രി​ത്ര​വും ആ​ധു​നി​ക സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഈ ​മ്യൂ​സി​യം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    കാ​യി​കം, സം​സ്കാ​രം, സാ​മ്പ​ത്തി​കം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ജി​ദ്ദ​യെ ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

