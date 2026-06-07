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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 8:46 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​സ്ഥി​തി​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

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    ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​സ്ഥി​തി​ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
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    ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലോ​ക പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജൂ​ൺ അ​ഞ്ചി​ലെ ലോ​ക പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യു.​എം. ഹു​സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ‘പ്ലാ​സ്​​റ്റി​ക് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, ഭൂ​മി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക’ എ​ന്ന ലോ​ക പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ഭൂ​മി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​രോ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും, ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക്ക് ശു​ദ്ധ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി കൈ​മാ​റാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ യാ​സി​ർ നാ​യി​ഫ് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. മു​ൻ​പ് രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി സ​ദ്ഭാ​വ​നാ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഷ​റ​ഫി​യ സ്​​റ്റോ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ന​ടീ​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ജ്ഞാ വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​െൻറ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്‌, മു​ജീ​ബ് കാ​ളി​കാ​വ്, അ​ന​സ് നീ​ലാ​ഞ്ചേ​രി, ഉ​സ്‌​മാ​ൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വേ​ങ്ങൂ​ർ, ന​വാ​ബ്‌ വേ​ങ്ങൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

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    TAGS:environment daycelebratedJeddah OICCMalappuram district committee
    News Summary - Jeddah OICC Malappuram District Committee celebrated Environment Day
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