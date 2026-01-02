Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:02 AM IST

    ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ന്ന്
    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മി​ക​വു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത് സോ​ൺ 15 മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ അ​ജ് വാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​ണ​ർ​വേ​കി ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ​വി​ധ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ച് സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 300 ഓ​ളം പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ കാ​മ്പ​സു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ബ​ഡ്‌​സ്, കി​ഡ്‌​സ്, പ്രൈ​മ​റി, ജൂ​നി​യ​ര്‍, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, സീ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 86 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന 'സ്നേ​ഹോ​ത്സ​വം', ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ക​ല​യെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ക​ലോ​ത്സ​വം', സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​നാ​യി 'ഒ​രി​ട​ത്ത്' തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നു​ക​ൾ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​നെ വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കും.

    രാ​വി​ലെ എ​ട്ട് മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മാ​പി​ക്കു​ക. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക ഒ​ത്തി​രി​പ്പി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

