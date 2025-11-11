Begin typing your search above and press return to search.
    11 Nov 2025 9:11 AM IST
    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കി​സ്മ​ത് മ​മ്പാ​ട്

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചുയാം​ബു: ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം സ​മാ​പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കി​സ്മ​ത് മ​മ്പാ​ട് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ള​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​യി​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​ത് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാം​ബു ഷ​റ​മി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ വി.​എ​സ് ന​ഗ​റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം ഗോ​പി മ​ന്ത്ര​വാ​ദി, വി​ന​യ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​സീ​ഡി​യം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എം അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​പി​ൻ തോ​മ​സ് അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​മേ​യ​വും, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യ​വും വാ​യി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​കാ​ന്ത് നീ​ല​ക​ണ്‌​ഠ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും കേ​ന്ദ്ര ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​യം​ഗം അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി സം​ഘ​ട​നാ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി വി​പി​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ്‌ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു വെ​ള്ളി​യാം​മ​റ്റ​വും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ര​ള​ത്തോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ​ബ്ര​ഹാം തോ​മ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​മേ​യ​വും സ​മ്മേ​ള​നം ഐ​ക്യ​ക​ണ്ഠേ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    ന​വോ​ദ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര പൊ​തു ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് 'ക്രെ​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്' അ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സോ​യ യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പേ​ര് ബ​ല​ദ് യൂ​നി​റ്റ് ആ​ക്കി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​മേ​യം പ്ര​സീ​ഡി​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

