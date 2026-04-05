Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 April 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 12:57 PM IST

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​െൻറ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും യാം​ബു ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.​

    മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ക്ഷേ​മ-​വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ക​രു​ത​ലി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ 3500 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്നും ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.​ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​സ​ർ ക​ട​ലാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ്‌ തി​രു​വ​ല്ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​പി. സാ​ക്കി​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:conventionJeddah Navodayayambu area committee
    News Summary - Jeddah Navodaya Yambu Area Committee Convention
    Next Story
    X