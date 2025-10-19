Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 9:30 AM IST

    ജിദ്ദ നവോദയ യാംബു അൽ ദൂസരി യൂനിറ്റ് സമ്മേളനം

    Jeddah Navodaya
    ജിദ്ദ നവോദയ യാംബു അൽ ദൂസരി യൂനിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    യാംബു: ജിദ്ദ നവോദയ യാംബു ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള അൽ ദോസരി യൂനിറ്റ്‌ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഏരിയ ഓഫീസിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സിബിൾ ഡേവിഡ് പാവറട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്‌ ബിജു വെള്ളിയാമറ്റം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂനിറ്റ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും സെക്രട്ടറി രാജീവ് തിരുവല്ലയും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് ഏരിയാ മീഡിയ കൺവീനർ ബിഹാസ് കരുവാരകുണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു.

    ജെറിൻ ജോയ് രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും റിലേഷ് രാജൻ അനുശോചന പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു. ഏരിയ രക്ഷധികാരി അജോ ജോർജ്, ജീവകാരുണ്യ കൺവീനർ എ.പി സാക്കിർ, കുടുംബ വേദി കൺവീനർ വിപിൻ തോമസ് എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ഗോപി മന്ത്രവാദി സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി രാജീവ്‌ തിരുവല്ല നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഏരിയ ട്രഷറർ ശ്രീകാന്ത് സമർപ്പിച്ച പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പാനൽ യോഗം അംഗീകരിച്ചു.

    പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: ബിജു വെള്ളിയാമറ്റം (പ്രസി), ഷമീർ (വൈ.പ്രസി), രാജീവ് തിരുവല്ല (സെക്ര), രമേശൻ (ജോ.സെക്ര), റിലീഷ് രാജൻ (ജീവകാരുണ്യ കൺ), യദുകൃഷ്ണൻ (ട്രഷ), ഗോപി മന്ത്രവാദി, ഫായിസ്, ഫ്രാൻസിസ്, അഭിഷേക്, മുജീബ് റഹ്മാൻ, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് (എക്സി. കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങൾ).

    TAGS:Jeddah NavodayaUnit ConferenceSaudi Arabia News
    News Summary - Jeddah Navodaya Yambu Al-Dusari Unit Conference
