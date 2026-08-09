Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജിദ്ദ നവോദയ ശറഫിയ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 9:24 AM IST

    ജിദ്ദ നവോദയ ശറഫിയ ഏരിയാകമ്മിറ്റി കുഞ്ഞാലി രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം

    text_fields
    bookmark_border
    ജിദ്ദ നവോദയ ശറഫിയ ഏരിയാകമ്മിറ്റി കുഞ്ഞാലി രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ ശ​റ​ഫി​യ ഏ​രി​യാ​ക​മ്മി​റ്റി കു​ഞ്ഞാ​ലി ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു 

    ജിദ്ദ: സഖാവ് കുഞ്ഞാലി രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം ജിദ്ദ നവോദയ ശറഫിയ ഏരിയാകമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവോദയ സിസി ഓഫീസിൽ വച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. കിസ്മത്ത് മമ്പാട് ദിനാചരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സലാം മമ്പാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഫൈസൽ കൊടശ്ശേരി സഖാവ് കുഞ്ഞാലി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

    ഏറനാടിെൻറ പോരാട്ട ചരിത്രത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കായി മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് പൊരുതിയ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു സഖാവ് കുഞ്ഞാലിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു. മലയോര മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിെൻറ ത്യാഗനിർഭരമായ പ്രവർത്തനം തലമുറകൾക്ക് ആവേശം പകരുന്നതാണെന്നും അനുസ്മരണ സന്ദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശ്രീകുമാർ മാവേലിക്കര, സി.എം അബ്ദുറഹ്മാൻ, മുജീബ് പൂന്താനം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഏരിയ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി ഹക്കിം പാണ്ടിക്കാട് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ബിനു മുണ്ടക്കയം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsJeddahSaudi Arabian News
    News Summary - Jeddah Navodaya Sharifia Area Committee
    Similar News
    Next Story
    X