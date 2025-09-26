Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:21 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​ച​രി​ച്ച് ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ മ​ക്ക ഈ​സ്റ്റ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​ച​രി​ച്ച് ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ മ​ക്ക ഈ​സ്റ്റ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ മ​ക്ക ഈ​സ്റ്റ് ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​മാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ മ​ക്ക ഈ​സ്റ്റ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. ഹി​റ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 62 പേ​ർ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തു. ആ​ശു​പ​ത്രി സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​റി​യാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഗാ​സി ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.


    ല​ബോ​റ​ട്ട​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​ഹ​ർ​ബി, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ൻ​വ​ർ അ​ൽ​അ​സീ​രി, ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷ​റ​ഫു കാ​ളി​കാ​വ്, പി.​സി അ​യൂ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ആ​ൻ​റ​ണി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, റ​ഷീ​ദ് പാ​ല​ക്കാ​ട്, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ച​വ​റ, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഷം​സു​ദീ​ൻ തു​റ​ക്ക​ൽ, സി​റാ​ജ് മു​സ്ത​ഫ, അ​യ്യൂ​ബ് അ​ലി, ക​മാ​ലു​ദ്ധീ​ൻ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, സ​മ​ദ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, ബാ​സി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsnavodayaJeddahNational Day Celebrated
    News Summary - Jeddah Navodaya Makkah East Area Committee celebrates National Day
    Similar News
    Next Story
    X