Madhyamam
    Saudi Arabia
    11 Sept 2025 7:17 AM IST
    11 Sept 2025 7:17 AM IST

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി 'ന​വോ​ദ​യോ​ത്സ​വ് 2025' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    jeddah navodaya
    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ന​വോ​ദ​യോ​ത്സ​വ് 2025' ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 'ന​വോ​ദ​യോ​ത്സ​വ് 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ ല​യാ​ലി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ത്സ​വ​പ്ര​തീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​ജോ അ​ങ്ക​മാ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ന​സ്‌ ബാ​വ, ന​വോ​ദ​യ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കി​സ്മ​ത് മ​മ്പാ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എം.​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര വ​നി​താ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നു​പ​മ ബി​ജു​രാ​ജ്, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗ്രീ​വ​ർ ചെ​മ്മ​നം, വ​നി​താ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ നീ​നു വി​വേ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി. പ്ര​ശ​സ്ത ഗ​സ​ൽ ഗാ​യ​ക​ൻ റാ​സ​യു​ടെ ലൈ​വ് ഗ​സ​ൽ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് കു​ളി​ർ​മ​ഴ​യാ​യി. ആ​റ് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ല്ലു ആ​ൻ​ഡ് മാ​ത്തു സ്പെ​ഷ്യ​ൽ പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​നീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം യു​സു​ഫ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

