    7 Aug 2025 6:47 AM IST
    7 Aug 2025 6:47 AM IST

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം
    സു​രേ​ഷ് രാ​മ​ന്ത​ളി, എം.​വി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ ന​വോ​ദ​യ ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും സ​നാ​ഇ​യ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ സു​രേ​ഷ് രാ​മ​ന്ത​ളി​യു​ടെ​യും മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ എം.​വി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​െൻറ​യും അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എം. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​ലീ​ൽ ഉ​ച്ചാ​ര​ക്ക​ട​വ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ, ല​ത്തീ​ഫ്, അ​മീ​ൻ വേ​ങ്ങൂ​ർ, മു​നീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ഹാ​ജ മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ലാ​ലു വേ​ങ്ങൂ​ർ, മ​ജാ സാ​ഹി​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, സ​ജീ​ർ കൊ​ല്ലം, സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​വി മൊ​യ്‌​തീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ല്‍ മ​രി​ച്ച സു​രേ​ഷ് രാ​മ​ന്ത​ളി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. സ്വ​വ​സ​തി​യി​ലെ പൊ​തു​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം സം​സ്കാ​രം ന​ട​ത്തി. മ​ര​ണ​വാ​ർ​ത്ത അ​റി​ഞ്ഞ​ത് മു​ത​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ല്ല മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​ലീ​ലി​െൻറ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സു​രേ​ഷി​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഒ​രു നോ​ക്കു കാ​ണാ​ന്‍ രാ​മ​ന്ത​ളി ഗ്രാ​മം ഒ​ന്നി​ച്ചെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ ഷം​സീ​ർ, സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി, ബ്രാ​ഞ്ച് നേ​താ​ക്ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

