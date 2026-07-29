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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 July 2026 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 8:11 AM IST

    വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ

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    വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ
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    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മു​തി​ർ​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​സ്​​റ്റ്​ നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​െൻറ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എം. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​യാ​ത്ത മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു വി.​എ​സ് എ​ന്നും, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ജ​ന​കീ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഴി​മ​തി​ക്കെ​തി​രാ​യ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും എ​ന്നും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷ​റ​ഫി​യ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ജീ​ബ് പൂ​ന്താ​നം പ്ര​ധാ​ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​ക്ടി​ങ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ എ​ണ്ണ​പാ​ടം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വി.​എ​സി​െൻറ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജി​ജോ അ​ങ്ക​മാ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം മൊ​യ്തീ​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:V.S. AchudanandangulfCommemoratesJeddah Navodaya
    News Summary - വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ
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