Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:49 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:49 AM IST

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ
    ജി​ദ്ദ: ന​വോ​ദ​യ ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. വ​നി​ത വേ​ദി മു​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജു​മൈ​ല അ​ബു മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ 27ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. ജി​ദ്ദ മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ സ​ക്കീ​ന ഓ​മ​ശ്ശേ​രി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ജ​ന​താ​ദ​ൾ (എ​സ്) പാ​ർ​ട്ടി സീ​റ്റി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ അ​നൂ​പ് മാ​ത്യു പോ​ൾ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ലും, സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ക​രു​ളാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും, കെ. ​വി​ജോ​യ് മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലും തെ​ക്കേ​വീ​ട്ടി​ൽ സി​റാ​ജ് വേ​ങ്ങ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 13ാം വാ​ർ​ഡി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

