Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 7:48 AM IST

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ-​അ​ബീ​ർ ക്ലി​നി​ക്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ-​അ​ബീ​ർ ക്ലി​നി​ക്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
     ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ സ​ഫ ഏ​രി​യ​യും അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക്ലി​നി​ക്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജു​നൈ​സ് താ​ഴെ​ക്കോ​ട് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ന​വോ​ദ​യ സ​ഫ ഏ​രി​യ​യും അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക്ലി​നി​ക്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​ഫ​യി​ലെ അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 200 ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ​യി​നം ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ക്യാ​മ്പി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ന​വോ​ദ​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​സാ ജോ​ബി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ന​വോ​ദ​യ സ​ഫ ഏ​രി​യ​യും അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ക്ലി​നി​ക്കും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജു​നൈ​സ് താ​ഴെ​ക്കോ​ട് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എം. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഡോ. ​ഹ​ലീ​മ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​സി​ക് ത​വ​നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​വി​ജ സ​ത്യ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:medical campnavodaya clubJeddahsaudiarabia
