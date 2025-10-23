Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    23 Oct 2025 6:32 AM IST
    23 Oct 2025 6:32 AM IST

    ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് ഗ്രൂ​പ് വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് ഗ്രൂ​പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സും, ജി​ദ്ദ അ​ഹ്ദാ​ബ് സ്‌​കൂ​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ചെ​സ്‌, മെ​ഹ​ന്ദി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ അ​ഹ്ദാ​ബ് സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ചെ​സ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ൻ​വ​ർ അ​സ​ദി​ൽ, ഷാ​ദി​ൻ പു​ളി​ക്ക​ൽ, സ​യ്യി​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ മു​ഗ്‌​നി എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന് ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ജി​ത് ചെ​നാ​ര​ത്ത്, ഷ​ഫീ​ഖ്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ദി​ലീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ടി. മെ​ഹ​ന്ദി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ശ​ഹ്‌​ല, ന​ബി​ഹ, ഫി​ർ​സാ​ത് ഫാ​ത്തി​മ, മി​സ്‌​ന മ​റി​യം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​റ പ്ര​വീ​ൺ, ഉ​മ്മു​ൽ ഖൈ​ർ, മ​ലീ​ഹ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​ബീ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ്, അ​ഹ്ദ​ബ് സ്കൂ​ൾ, ഹി​റാ ഗോ​ൾ​ഡ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി. ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി, നി​ഷാ​ദ് മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, സ​ക്കീ​ർ മ​ല​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​ർ ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ്യാ​രി മി​ർ​സ, ആ​മി​ന റാ​ഫി, ഹ​സ്ന സാ​ദി​യ എ​ന്നി​വ​ർ മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​യ്യൂ​ബ് മാ​സ്റ്റ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ, നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം, ഷം​സു പാ​റ​ൽ, ഹ​രി, അ​ഷ്‌​ക​ർ, ഉ​വൈ​സ്, ഡോ. ​ഇ​ന്ദു, ഷ​മീം അ​യ്യൂ​ബ്, മ​ലീ​ഹ, നാ​ദി​യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

