ജിദ്ദ മല്ലൂസ് ഗ്രൂപ് വിവിധ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: ജിദ്ദ മല്ലൂസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അബീർ എക്സ്പ്രസും, ജിദ്ദ അഹ്ദാബ് സ്കൂളും സംയുക്തമായി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി ചെസ്, മെഹന്ദി മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജിദ്ദ അഹ്ദാബ് സ്കൂളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെസ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ അൻവർ അസദിൽ, ഷാദിൻ പുളിക്കൽ, സയ്യിദ് അബ്ദുൽ മുഗ്നി എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്ന് രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളും സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ പ്രജിത് ചെനാരത്ത്, ഷഫീഖ്, ഇസ്മായിൽ ദിലീഫ് എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളും നേടി. മെഹന്ദി മത്സരത്തിൽ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ശഹ്ല, നബിഹ, ഫിർസാത് ഫാത്തിമ, മിസ്ന മറിയം എന്നിവർ വിജയികളായി.
സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ സഹാറ പ്രവീൺ, ഉമ്മുൽ ഖൈർ, മലീഹ എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയവർക്ക് അബീർ എക്സ്പ്രസ്സ്, അഹ്ദബ് സ്കൂൾ, ഹിറാ ഗോൾഡ് എന്നിവർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത സ്വർണ നാണയങ്ങൾ സമ്മാനം നൽകി. ഷഫീഖ് പട്ടാമ്പി, നിഷാദ് മക്കരപ്പറമ്പ്, അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് പരപ്പനങ്ങാടി, സക്കീർ മലപ്പുറം എന്നിവർ ചെസ് മത്സരങ്ങളും പ്യാരി മിർസ, ആമിന റാഫി, ഹസ്ന സാദിയ എന്നിവർ മൈലാഞ്ചി മത്സരങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചു. അയ്യൂബ് മാസ്റ്റർ, നൗഷാദ് ചാത്തല്ലൂർ, നാസർ ശാന്തപുരം, ഷംസു പാറൽ, ഹരി, അഷ്കർ, ഉവൈസ്, ഡോ. ഇന്ദു, ഷമീം അയ്യൂബ്, മലീഹ, നാദിയ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
