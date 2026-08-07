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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സും എ​ൻ....
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Aug 2026 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2026 7:14 AM IST

    ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സും എ​ൻ. ക​ൺ​ഫേ​ർ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സി​നി​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി

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    ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സും എ​ൻ. ക​ൺ​ഫേ​ർ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സി​നി​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി
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    ബോ​ളാ​ഗോ​ളം' സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജു​നൈ​സ് കാ​പ്പി​ന് എ​ൻ ക​ൺ​ഫേ​ർ​ട്ട്സ് സി.​ഇ.​ഒ ല​ത്തീ​ഫ് കാ​പ്പു​ങ്ങ​ലും ഡോ. ​ഇ​ന്ദു​വും ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും സൗ​ദി​യി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച പൂ​ർ​ണ​ദൈ​ർ​ഘ്യ ച​ല​ചി​ത്ര​മാ​യ 'മ​സ്റ' ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സും എ​ൻ. ക​ൺ​ഫെ​ർ​ട്ടും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ജു​നൈ​സ് കാ​പ്പ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​ദ​ര്ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ 'ബോ​ളാ​ഗോ​ളം' സി​നി​മ​യു​ടെ ടീ​സ​റും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡോ. ​ഇ​ന്ദു, ഷ​മീം ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സി​നി​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ ക​ൺ​ഫേ​ർ​ട്ട്സ് സി.​ഇ.​ഒ ല​ത്തീ​ഫ് ക​പ്പു​ങ്ങ​ൽ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 'മ​സ്‌​റ' സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ അ​ലി അ​രി​ക്ക​ത്തി​നു​ള്ള പൊ​ന്നാ​ട ജി​ദ്ദ മ​ല്ലൂ​സ് അം​ഗ​മാ​യ റെ​ജി​യും, വാ​സു ഹം​ദാ​നും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ണി​യി​ച്ചു. ഉ​പ​ഹാ​രം ജാ​ഫ​റ​ലി പാ​ല​ക്കോ​ടും, ഡോ. ​അ​ഷ്‌​റ​ഫും ഒ​ന്നി​ച്ചു ന​ൽ​കി.

    'ബോ​ളാ​ഗോ​ളം' സി​നി​മ​യു​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജു​നൈ​സ് കാ​പ്പി​നെ നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​രും അ​ദ്നു​വും പൊ​ന്നാs അ​ണി​യി​ച്ചു. എ​ൻ ക​ൺ​ഫേ​ർ​ട്ട്സ് സി.​ഇ.​ഒ ല​ത്തീ​ഫ് കാ​പ്പു​ങ്ങ​ലും ഡോ. ​ഇ​ന്ദു​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ബോ​ളാ​ഗോ​ളം സി​നി​മ നി​ർ​മാ​താ​വ് പി.​ടി സ​ലീ​മി​നെ മു​ഹ്‌​സി​ൻ ത​യ്യി​ലും, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി​യും ഒ​ന്നി​ച്ചു പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ഷ​മീം ടീ​ച്ച​റും, ഷം​സു പാ​റ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ൽ​കി.

    ബോ​ളാ​ഗോ​ളം സി​നി​മ​യി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച മാ​സ്റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ഷ​യാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ് ന​ൽ​കി. ഹി​മാ​ല​യ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നും ഡോ​ക്ട്രേ​റ്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ഇ​രു​മ്പു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി ഡോ. ​അ​ഷ്‌​റ​ഫി​നെ നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​ര​വും അ​യ്യൂ​ബ് മു​സ്ലി​യാ​ര​ക​ത്തും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചു. നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ, ഡോ. ​അ​ഷ്റ​ഫ്, മു​ഹ്സി​ൻ ത​യ്യി​ൽ, അ​ലി അ​രി​ക്ക​ത്ത്, ജു​നൈ​സ് കാ​പ്പ്, പി.​ടി. സ​ലീം, വാ​സു ഹം​ദാ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ പ​രു​ത്തി​കു​ന്ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. അ​യ്യൂ​ബ് മു​സ്ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:Movie ScreeningJeddahSaudi Arabia
    News Summary - Jeddah Mallus and N. Conferences jointly screened the film
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