Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    25 Oct 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:44 AM IST

    ജി​ദ്ദ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ജി​ദ്ദ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ജി​ദ്ദ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽനി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ 250ാമ​ത് മീ​റ്റി​ങ്ങും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല 104 ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ടോ​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ ബാ​ല​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​ർ റൈ​ഹാ​ന​ത് സ​ഹീ​ർ, മു​ൻ ജി​ല്ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ റാ​ഷി​ദ്‌ അ​ലി, സ​ജി കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ല​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക് പു​റ​മെ ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ക​വി​ത പാ​രാ​യ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഗാ​യ​ക​രാ​യ ഹ​രീ​ഷ്, ജേ​ക്ക​ബ് കു​ര്യ​ൻ, അ​നീ​സ് ബാ​ബു, സ​ന്തോ​ഷ്‌, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രിം, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, സി​മി അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​മ​ല​പി​ച്ചു.

    ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​ർ യോ​ഗ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഷീ​ർ കു​പ്പി​യാ​നും നി​മി​ഷ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ ആ​ലു​വ, ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, രി​സാ​ന മ​ണ​പ്പാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​സം​ഗ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് തൊ​ടി​യി​ലും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കൃ​പ കു​രു​ങ്ങാ​ട്ട് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്റു​മാ​രാ​യ ബ​ഷീ​ർ കു​പ്പി​യാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​മീ​ർ കു​ന്ന​ൻ, സ​ർ​ജ​ന്റ് അ​റ്റ് ആം​സ് ഷ​ഹീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ സ്റ്റാ​ൻ​ലി, ട്ര​ഷ​റ​ർ നാ​സി​യ മെ​ഹ​ർ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ന​ജീ​ബ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്, സ​ഹീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:onam celebrationSaudi NewsJeddah Malayalam Toast Masters Clubgulf news malayalam
