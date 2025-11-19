Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപുതിയ വായന സങ്കൽപങ്ങൾ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 12:59 PM IST

    പുതിയ വായന സങ്കൽപങ്ങൾ തുറന്ന് ജിദ്ദ ലിറ്റ് എക്സ്പോക്ക് തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    പുതിയ വായന സങ്കൽപങ്ങൾ തുറന്ന് ജിദ്ദ ലിറ്റ് എക്സ്പോക്ക് തുടക്കം
    cancel
    camera_alt

    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജി​ദ്ദ ഡി​വി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന

    ലി​റ്റ് എ​ക്സ്പോ ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: വാ​യ​ന​യു​ടെ വി​ശാ​ല ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശി ജി​ദ്ദ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ എ​ക്സ്പോ​ക്ക് പ്രൗ​ഢ​മാ​യ തു​ട​ക്കം. ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജി​ദ്ദ ഡി​വി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ലി​റ്റ് എ​ക്സ്പോ 2025ന്റെ ​തു​ട​ക്കം പു​സ്ത​ക പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ വേ​റി​ട്ട സം​ഗ​മ​മാ​യി മാ​റി.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം ലി​റ്റ് എ​ക്സ്പോ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ക്‌​സ്പോ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ വാ​യ​നക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വാ​യ​ന​യു​ടെ സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. വാ​യ​ന മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന വാ​ദം അ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്നും, കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വാ​യ​ന​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​നു മാ​റ്റം വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പെ​ട്ടു.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, റ​ഫീ​ഖ് പെ​രു​ൾ (സി​ജി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലൈ​ബ്ര​റി), ഷാ​ജി അ​ത്താ​ണി​ക്ക​ൽ (സ​മീ​ക്ഷ വാ​യ​നാ​വേ​ദി), സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ട​വ​ണ്ണ (ജി​ദ്ദ വാ​യ​നാ​കൂ​ട്ടം), ശി​ഹാ​ബ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് (അ​ക്ഷ​രം വാ​യ​നാ​വേ​ദി), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ (പ്ര​സി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജി​ദ്ദ), പ്രി​ൻ​സാ​ദ് പാ​റാ​യി (ഫോ​ക്ക​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഫോ​ക്ക​സ് ജി​ദ്ദ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഷാ​ദ് ക​രു​മാ​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു​മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ലി​റ്റ് എ​ക്സ്പോ​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന​മാ​യി ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജ് 2026 ജ​നു​വ​രി 10ന് ​ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജി​ന്റെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​പ്പു​ക​ളു​ടെ വി​ഡി​യോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfJeddah
    News Summary - Jeddah Lit Expo kicks off, opening up new reading concepts
    Similar News
    Next Story
    X