Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 11 Aug 2025 7:32 AM IST
    date_range 11 Aug 2025 7:32 AM IST

    ജി​ദ്ദ-കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ കെ.​എം.​സി.സി ​തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍

    ജി​ദ്ദ-കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ കെ.​എം.​സി.സി ​തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍
    ജി​ദ്ദ-​കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ കെ.​എം.​സി. സി ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്

    ക​ണ്‍വ​ന്‍ഷ​ന്‍ നാ​സ​ര്‍ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 'സം​ഘ​ട​ന​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാം: തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങാം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ദ്ദ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ശ​റ​ഫി​യ്യ സ​ഫ​യ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കെ.​എം.​സി. സി ​സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ.​എം,സി,​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​കെ കു​ഞ്ഞി​മ​ര​ക്കാ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി പ്ര​മേ​യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. 'പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ത​മാ​ക്കി മ​ജീ​ദ് കൊ​ട്ടീ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, വ​നി​ത വി​ങ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഫീ​ദ ടീ​ച്ച​ർ, കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പൊ​ന്മ​ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​ദാ​ൻ ബാ​ബു കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​കെ കു​ഞ്ഞു​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം നീ​രി​ക്ഷ​ക​നും ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ മ​ജീ​ദ് ക​ള്ളി​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ന​ഹാ​ൻ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​ർ​ക്കി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ബി​ദ് ത​യ്യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

