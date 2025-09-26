ജിദ്ദ ‘കൊണ്ടോട്ടി സെന്റർ’ സൗദി ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ : സൗദിയുടെ 95ാ മത് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജിദ്ദ കൊണ്ടോട്ടി സെൻറർ വിപുലമായ പരിപാടികൾ നടത്തി. ശറഫിയ ശജാ പാർക്കിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നൂറിൽപരം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. സൗദിയുടെ ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയും ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചും മധുരം വിതരണം ചെയ്തും രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ദിനത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി പങ്കാളികളായി. മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായിക മുക്കം സാജിദയും മൊയ്തീൻ കോയ കടവണ്ടിയും ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചു ആഘോഷപരിപാടികൾക്ക് തുറക്കം കുറിച്ചു. കൊണ്ടോട്ടി സെൻറർ പ്രസിഡൻറ് മൊയ്തീൻ കോയ കടവണ്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒരുമ പ്രസിഡൻറ് കബീർ കൊണ്ടോട്ടി ദേശീയദിന സന്ദേശം നൽകി. ഒരുമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലീം മധുവായി, ഹസ്സൻ കൊണ്ടോട്ടി, നൂഹ് ബീമാപ്പള്ളി, ബീഗം ഖദീജ, ഗായിക മുക്കം സാജിദ, അസ്മ കോട്ടക്കൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഗഫൂർ ചുണ്ടക്കാടൻ, കബീർ തുറക്കൽ, കബീർ നീറാട്, ഇർഷാദ് കളത്തിങ്ങൽ, അഷ്റഫ് കൊട്ടേൽസ്, പി.സി അഷ്റഫ്, ശാലു വാഴയൂർ, നസ്റു തങ്ങൾ, റഫീഖലി തങ്ങൾ, അബ്ദുറഹ്മാൻ നീറാട്, റഫീഖ് മധുവായി, ഹിദായത്തുല്ല, ജാബിർ മധുവായി, നംഷീർ കൊണ്ടോട്ടി എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. റഹ്മത്ത് അലി എരഞ്ഞിക്കൽ സ്വാഗതവും റഫീഖ് മാങ്കായി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
