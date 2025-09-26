Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:26 AM IST

    ജി​ദ്ദ ‘കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സെ​ന്റ​ർ’ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ ‘കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സെ​ന്റ​ർ’ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സെൻറ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ 

    ജി​ദ്ദ : സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാ മ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ദ്ദ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സെൻറ​ർ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ശ​റ​ഫി​യ ശ​ജാ പാ​ർ​ക്കി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ക്കം നൂ​റി​ൽ​പ​രം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യും ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗാ​യി​ക മു​ക്കം സാ​ജി​ദ​യും മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ ക​ട​വ​ണ്ടി​യും ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​റ​ക്കം കു​റി​ച്ചു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ ക​ട​വ​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​രു​മ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഒ​രു​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീം മ​ധു​വാ​യി, ഹ​സ്സ​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, നൂ​ഹ് ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി, ബീ​ഗം ഖ​ദീ​ജ, ഗാ​യി​ക മു​ക്കം സാ​ജി​ദ, അ​സ്മ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഗ​ഫൂ​ർ ചു​ണ്ട​ക്കാ​ട​ൻ, ക​ബീ​ർ തു​റ​ക്ക​ൽ, ക​ബീ​ർ നീ​റാ​ട്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ട്ടേ​ൽ​സ്, പി.​സി അ​ഷ്റ​ഫ്, ശാ​ലു വാ​ഴ​യൂ​ർ, ന​സ്റു ത​ങ്ങ​ൾ, റ​ഫീ​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ നീ​റാ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് മ​ധു​വാ​യി, ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ല്ല, ജാ​ബി​ർ മ​ധു​വാ​യി, നം​ഷീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് അ​ലി എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഫീ​ഖ് മാ​ങ്കാ​യി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

