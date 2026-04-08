    date_range 8 April 2026 2:07 PM IST
    date_range 8 April 2026 2:07 PM IST

    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫി​യ്യ അ​ൽ റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹ​ബീ​ബു​ല്ല പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    10 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല​ട​ക്കം ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ താ​ഴെ​യി​റ​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി ഒ​ട്ടേ​റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​നി​ത വി​ങ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ചാ​യ​ൽ 2026’ ഒ​പ്പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പ​രി​ശീ​ല​ക​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി​യി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടി​യ പ​ട്ടാ​മ്പി മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത്, ജി ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടി.​പി. ഷു​ഹൈ​ബ്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​സ​ഫ​ലി തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഹീ​ൻ ത​ച്ച​മ്പാ​റ, ഉ​മ്മ​ർ ത​ച്ച​നാ​ട്ടു​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ, ടി.​പി. അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം, സു​ഹൈ​ൽ നാ​ട്ടു​ക​ൽ, സ​ലീം പാ​ലൊ​ളി, യാ​സി​ർ മാ​രാ​യ​മം​ഗ​ലം, റ​ഹീം ത​രൂ​ർ, ജ​ലീ​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പു​ഴ, ആ​ബി​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, റ​ഷീ​ദ് കൊ​മ്പം, ഷാ​ജി പാ​ല​ക്ക​ട​വ്, മു​ജീ​ബ് തെ​ങ്ക​ര, മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി, മ​നാ​ഫ് ഏ​റാ​ട​ൻ, ഡോ. ​ഹാ​രി​സ് കൈ​പ്പു​റം, ബാ​ദു​ഷ കോ​ണി​ക്ക​ഴി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം വ​ന്നേ​രി, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, ഹ​നീ​ഫ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ, ആ​ഷി​ഖ് വാ​ഫി തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ, റാ​ഫി കൊ​പ്പം, ഷം​സു പ​ച്ചീ​രി, ഷാ​ഫി നാ​ല​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രും വ​നി​ത വി​ങ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ലീ​ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഫ​ർ​സീ​ന സ​ക്കീ​ർ, ന​ദീ​റ യൂ​സ​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ട്ടോ​പ്പാ​ടം സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:Palakkad DistrictElection Conventionjeddah kmcc
    News Summary - Jeddah KMCC Palakkad District Election Convention
