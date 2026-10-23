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    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് സം​ഗ​മം

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    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് സം​ഗ​മം
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    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് സം​ഗ​മം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ന​മ്മ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​രോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​വും പൈ​തൃ​ക​വും പി​ൻ​പ​റ്റു​ന്ന​താ​കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണെ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീം നൗ​ഷാ​ദ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി മാ​സ്റ്റ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ലും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​നും ഒ​രു കൈ ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​താ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി. നി​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ണു​ന്ന സ്വ​പ്ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    വ​നി​താ വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഹൈ​ല തേ​റ​മ്പ​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൻ​ഹ ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ടി.​കെ. ഹാ​ഷി​ദ് റി​ദാ​ൻ, ഷ​സാ ഫാ​ത്വി​മ, ഫാ​ത്വി​മ റി​ൻ​ഷ, സ​ൽ​ഫ റോ​ഷ്നി, നൗ​റി​ൻ തു​വ്വൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​സി​ൻ, ഷാ​സി​യ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഷാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഹീ​സ് പു​ളി​ക്ക​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​ഷാ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Jeddah KMCC Jeddah Malappuram District Committee Students Wing Association
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