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    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​രു​ണ്യ​ഹ​സ്തം ‘കു​ടും​ബ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി2027’ അം​ഗ​ത്വ​കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

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    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​രു​ണ്യ​ഹ​സ്തം ‘കു​ടും​ബ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി2027’ അം​ഗ​ത്വ​കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
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    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യും ക​രു​ത​ലും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​രു​ണ്യ ഹ​സ്തം കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി 2027 പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 15 വ​രെ​യാ​ണ്. 2027 വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​ട്ട (എ​സ്.​സി / എ​സ്.​ടി) പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഡോ​ക്ട​ർ ബി.​ആ​ർ അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ നാ​മ​ധേ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പും, അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ പി.​എ​ച്ച്.​ഡി, എം.​ബി.​ബി​എ​സ്, ബി.​ടെ​ക്, സി.​എ എ​ന്നീ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​റ്റ ത​വ​ണ വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    17 വ​ർ​ഷ​മാ​യി​കു​ടും​ബ നാ​ഥ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ആ​യി​ര​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത്താ​ണി​യാ​യും, വി​വി​ധ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ്ര​യാ​സ പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യും ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​രു​ണ്യ ഹ​സ്തം കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്നു. ജാ​തി മ​ത ഭേ​ദ​മ​ന്യ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഏ​തൊ​രു മ​ല​യാ​ളി​ക്കും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കാം. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ, ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം ഒ.​കെ.​എം മൗ​ല​വി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ.​എ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​തി​യ ആ​പും വെ​ബ്സൈ​റ്റും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ആ​ദ്യ അം​ഗ​ത്വ അ​പേ​ക്ഷ ഫോം ​അ​ൽ ന​ഈം ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ദ​ല​വി ഹാ​ജി​ക്ക് ന​ൽ​കി സി.​കെ റ​സാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ നി​സാം മ​മ്പാ​ട്, ന​സീ​ർ വാ​വ കു​ഞ്ഞ്, വി.​പി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, എ.​കെ.​ബാ​വ, ഇ​സ്ഹാ​ക്ക് പൂ​ണ്ടോ​ളി, നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, ല​ത്തീ​ഫ് ക​ള​രാ​ന്തി​രി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​നി​താ വി​ങ്ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മും​താ​സ് ടീ​ച്ച​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ല മൂ​സ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജം​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. വി.​പി മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ്ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി, ഹ​സ്സ​ൻ ബ​ത്തേ​രി, ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, ശി​ഹാ​ബ് താ​മ​ര​ക്കു​ളം, സി​റാ​ജ് ക​ണ്ണ​വം, സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി, ഷ​ക്കീ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Jeddah KMCC Family Scheme
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