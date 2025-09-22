Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:05 AM IST

    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി വേ​ങ്ങ​ര മ​ണ്ഡ​ലം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ത്രി​ത​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ന​ജ്‌​മ ത​ബ്‌​ഷീ​റ മു​ഖ്യ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​വി അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി പ്ര​മേ​യ ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടിങ്പ്രസി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ. ബാ​വ വേ​ങ്ങ​ര, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ഹു​സൈ​ൻ ക​രി​ങ്ക​റ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ താ​ഴെ​ക്കോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, മ​ജീ​ദ് പു​ക​യൂ​ർ.​മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി മാ​സ്റ്റ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ല്യാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, ജാ​ഫ​ർ അ​ത്താ​ണി​ക്ക​ൽ , നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, പി.​സൈ​ത​ല​വി, ശി​ഹാ​ബ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി, വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മും​താ​സ് ടീ​ച്ച​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി.​ഷ​മീ​ല മൂ​സ, നെ​സീ​ഹ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മ​മ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി പ​റ​പ്പൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​ദ് പോ​ല​ക്ക​ൽ, സ​ലാ​ഹു വാ​ള​ക്കു​ട, യൂ​നു​സ് വേ​ങ്ങ​ര, അ​ലി ഹാ​ജി പ​റ​പ്പൂ​ർ, ല​ത്വീ​ഫ് കൊ​ന്നോ​ല , പി.​ശി​ഹാ​ബ്, ഇ.​കെ മു​ജ​ഫ​ർ, ആ​ബി​ദ് വേ​ങ്ങ​ര, നാ​സ​ർ കാ​രാ​ട​ൻ, ന​ജ്‌​മു​ദ്ദീ​ൻ വേ​ങ്ങ​ര, ജ​ലീ​ൽ അ​ടി​വാ​രം, മു​സ്ത​ഫ ഊ​ര​കം, ടി.​ടി അ​ൻ​വ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല, ഹ​മീ​ദ് ചോ​ല​ക്കു​ണ്ട്, ല​ത്വീ​ഫ് അ​രീ​ക്ക​ൻ , ഇ​ബ്രാ​ഹീം മു​ക്കി​ൽ,അ​ഷ്റ​ഫ് ചു​ക്ക​ൻ,ഫ​ഹ​ദ് കോ​ഴി​സ്സ​ൻ , റാ​ഫി ഒ​ലി​യി​ൽ, ന​ജീ​ബ് പ​റ​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി പാ​ട്ടു​കൂ​ട്ടം ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന് സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് മി​ഴി​വേ​കി.

