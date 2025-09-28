Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:50 AM IST

    ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നിയേഴ്​സ് ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ജി​ദ്ദ: കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​സ്‌ ഫോ​റം (കെ.​ഇ.​എ​ഫ്) ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ.​ഐ മാ​വേ​ലി​യെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി ന​വ്യാ​നു​ഭൂ​തി പ​ക​ർ​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നയ​ർ​സ്‌ ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്


    എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ കാ​ല​മാ​ണെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി മാ​വേ​ലി​യെ എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ കാ​ണി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് സ​ദ​സ്സി​ന് ആ​വേ​ശ​മാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ അ​വ​താ​റു​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​തും സ​ദ​സ്സി​ൽ ഏ​റെ കൗ​തു​ക​മു​യ​ർ​ത്തി. അ​ത്ത​പൂ​ക്ക​ളം, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​പ​രേ​ഡ്, എ.​ഐ ഫോ​ട്ടോ​ബൂ​ത്ത്, ക​ഹൂ​ത്‌ ക്വി​സ്, ട്രി​ലോ​ജി ടീം ​ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നി​റ​ക്കൂ​ട്ട് ന​ൽ​കി. കെ. ​ഇ. ഫ് ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​സ്ബീ​ർ, വി​ജി​ഷ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ഫു​വാ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ദി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ.​ഐ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് പി​ന്ന​ണി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കെ.​ഇ.​ഫ് ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ദ​രി​ച്ചു.

