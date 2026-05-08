യാംബു പുഷ്പമേളയിലേക്ക് വിനോദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ച് ജിദ്ദ കലാരത്ന നൃത്തവിദ്യാലയം
ജിദ്ദ: വിദ്യാർഥികളും കുടുംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം പുതുക്കുന്നതിനും ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനുമായി ജിദ്ദയിലെ കലാരത്ന നൃത്ത വിദ്യാലയം യാംബു പുഷ്പമേളയിലേക്ക് കുടുംബസംഗമവും വിനോദയാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൃത്തത്തിെൻറ സൗന്ദര്യവും ജീവിത മൂല്യങ്ങളും പകർന്നുനൽകുന്ന സജീവ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായ കലാരത്നയുടെ ഈ യാത്ര പങ്കെടുത്തവർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായി മാറി. കലാരത്ന നൃത്ത വിദ്യാലയം മേധാവി ശ്രീത അനിൽകുമാർ, കോഓഡിനേറ്റർമാരായ റാഫി, ജൂബി, മുനീർ, ഷമീർ ബാബു, സൈത ലവി മറിയം എന്നിവർ യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കലയും സംസ്കാരവും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും ഒരുമിപ്പിച്ച ഈ സംഗമം മനോഹരമായ ഓർമകളാണ് സമ്മാനിച്ചതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
