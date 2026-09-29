ജിദ്ദ ഇശൽ കലാവേദി ‘അറബ് ഇശൽ നൈറ്റ് 2026’ അരങ്ങേറിtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി ദേശീയദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജിദ്ദ ഇശൽ കലാവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘അറബ് ഇശൽ നൈറ്റ് 2026’ അരങ്ങേറി. ജിദ്ദ ബഗ്ദാദിയയിലെ ഹൈപ്പർ അൽ വഫയിൽ ഒരുക്കിയ വേദിയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന മത്സരങ്ങളും സംഗീത-നൃത്ത പരിപാടികളും അരങ്ങേറി. കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി. മുസ്തഫ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കലാവേദി പ്രസിഡൻറ് ഇബ്രാഹിം ഇരിങ്ങല്ലൂർ, സെക്രട്ടറി ഷാജഹാൻ ഗുഡല്ലൂർ, ചെയർമാൻ ഷിഹാബ് പുളിക്കൽ, രക്ഷാധികാരി ജലാൽ തേഞ്ഞിപ്പലം എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡൻറ് അബൂബക്കർ അരിമ്പ്ര, എൻകംഫർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, ഹസ്സൻ കൊണ്ടോട്ടി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. സലാഹു വാളക്കുട പരിപാടിയുടെ അവതാരകനായി. ബോളിവുഡ് ഗായകൻ ബസ്സാം, ഷബീർ കൊട്ടപ്പുറം, ഫർസാന യാസിർ, റാഫി ആലുവ, മുഹമ്മദ് കുട്ടി അരിമ്പ്ര, ഹസീന അഷ്റഫ്, മൻസൂർ നിലമ്പൂർ, നസീർ പരിയാപുരം, ഷറീന റഷീദ്, നാസർ മോങ്ങം, ആയിഷ നാസർ, അഫ്ര സബിൻ റാഫി, ഇലിയാന, റിൻഷ റഫീഖ്, ഷിഹാബ് ഒഴുകൂർ, സിനി സാഗർ, ദിയാന ഫാത്തിമ, മുസ്തഫ കണ്ണമംഗലം, ഹബീബ്, ഹസ്സൻ ആനക്കയം എന്നിവർ വിവിധ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു.
ബോളിവുഡ് ഗായകനായ ബസ്സാമിനെ പ്രേക്ഷകർ ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ജിദ്ദയിലെ പ്രമുഖ മുട്ടിപ്പാട്ട് ബാൻഡ് ഗ്രീൻസ് ജിദ്ദ അവതരിപ്പിച്ച മുട്ടിപ്പാട്ടും പരിപാടിയുടെ മാറ്റുകൂട്ടി. സംഗീതപരിപാടികൾക്കൊപ്പം കുട്ടികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങളും വേദിയിലെത്തി. ഫൈസ ഗഫൂർ ഒരുക്കിയ ഒപ്പനയും സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും, ഫസീല നൗഷാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത അറബിക് ഡാൻസും, അൽ അനൂദ് ഫാത്തിമ അവതരിപ്പിച്ച സോളോ ഡാൻസും പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായി.
ഇശലിെൻറ കുട്ടികൾ സംഘനൃത്തങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. സ്ത്രീകൾക്കായി ഒരുക്കിയ മെഹന്ദി മത്സരത്തിൽ ആയിഷ റിഫ ഒന്നാം സമ്മാനവും ഷഹ്ല ഉമർകുട്ടി രണ്ടാം സമ്മാനവും ഫൗസുൽ നഈമ മൂന്നാം സമ്മാനവും നേടി. രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച കളറിങ് മത്സരത്തിൽ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഫാത്തിമ ഹയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിനും നുഹയ്യ നജീബ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിനും മുഹമ്മദ് ഹൈസൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനും അർഹരായി. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നിസ, ഹന ഷംസുദ്ദീൻ, ഹിബ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി.
സബീന റാഫി, ഷബീന ജാഫർ, ബേബി ഷക്കീല മൻസൂർ, സാബിറ റഫീഖ്, സാഹിറ ജലാൽ, ടി.പി. ഷമീന, സാബിറ സാഗർ എന്നിവർ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു. നൗഷാദ്, സാഗർ റസാഖ്, ഷംസുദ്ദീൻ, റഫീഖ് കടേരി, അഷ്റഫ്, ഷബീർ, ഗഫൂർ വയനാട്, റഷീദ് എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ ഏകോപനത്തിനും നടത്തിപ്പിനും നേതൃത്വം നൽകി.
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