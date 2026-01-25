Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ജ​നു​വ​രി 28 മു​ത​ൽ

    ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ജ​നു​വ​രി 28 മു​ത​ൽ
    നേ​ര​ത്തെ ന​ട​ന്ന ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​െൻറ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ൽ 'ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ 2026' (ജെ.​ടി.​ടി.​എ​ക്സ്) ജ​നു​വ​രി 28 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ന​ട​ക്കും. ജി​ദ്ദ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ബൃ​ഹ​ത്താ​യ മേ​ള ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​വ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ലും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വു​മാ​യ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ 27 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 179 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, നൂ​ത​ന പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു വി​പ​ണി​യാ​യി ഈ ​വാ​ർ​ഷി​ക മേ​ള മാ​റും.

    യാ​ത്രാ​പ്രേ​മി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ ബി​സി​ന​സ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ധു​നി​ക മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ടൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ബ്രാ​ൻ​ഡ് മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​മേ​ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ട്രാ​വ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. വി​ജ്ഞാ​ന കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പു​തി​യ ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​വ​ന്റ് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കും.

