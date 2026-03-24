    Posted On
    date_range 24 March 2026 5:21 PM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 5:21 PM IST

    ജിദ്ദ അന്താരാഷ്​ട്ര സഹകരണ ഉച്ചകോടി മാറ്റിവെച്ചു; പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും

    ജിദ്ദ: അടുത്ത മാസം ജിദ്ദയിൽ നടക്കാനിരുന്ന അന്താരാഷ്​ട്ര സഹകരണ വളർച്ച ഉച്ചകോടി മാറ്റിവെച്ചതായി സൗദി അറേബ്യൻ സാമ്പത്തിക-ആസൂത്രണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറവുമായി ഏകോപിച്ചാണ്​ ഏപ്രിൽ 22, 23 തീയതികളിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഈ സുപ്രധാന സമ്മേളനം പുനർക്രമീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

    നിലവിലെ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സമ്മേളനത്തി​ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണമായും കൈവരിക്കാനും ആഗോളതലത്തിൽ ഉചിതമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇത് നടത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷിച്ചു.

    അന്താരാഷ്​ട്ര തലത്തിലുള്ള വൻകിട പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സൗദി അറേബ്യക്കുള്ള വിപുലമായ അനുഭവസമ്പത്ത് മന്ത്രാലയം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഒരു ആഗോള സംഗമത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ രാജ്യം പൂർണ സജ്ജമാണെന്നും അധികൃതർ ആവർത്തിച്ചു.

    2024ൽ റിയാദിൽ നടന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തി​ന്റെ പ്രത്യേക യോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിജയങ്ങൾ അന്താരാഷ്​ട്ര ചർച്ചകൾക്കുള്ള മികച്ച വേദിയായി സൗദിയുടെ സ്ഥാനത്തെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ സംവാദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വേദിയാണ് ഈ സമ്മേളനമെന്ന് വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറവും പ്രതികരിച്ചു. ഉച്ചകോടിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലോകത്തിന് പരമാവധി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ തീയതി മാറ്റുന്നതെന്നും, പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ഫോറം അറിയിച്ചു.

    TAGS:InternationalGulf NewssummitWorld Economic ForumSaudi Arabia
    News Summary - Jeddah International Cooperation Summit postponed; new date to be announced later
    Similar News
    Next Story
