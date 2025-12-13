Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:27 AM IST

    ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം

    24 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള 1000 പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു
    ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം
    ജി​ദ്ദ സൂ​പ്പ​ർ ഡോ​മി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്​​ത​ക​മേ​ള

    ജി​ദ്ദ: വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സി​നി​മ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്​ ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം. ‘ജി​ദ്ദ വാ​യി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ജി​ദ്ദ സൂ​പ്പ​ർ ഡോ​മി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മേ​ള ഡി​സം​ബ​ർ 20 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. 24 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 400 പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 1000ത്തി​ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും സ്വ​ന്തം സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ളു​മാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു.

    സാ​ഹി​ത്യ-​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ-​വി​വ​ർ​ത്ത​ന ക​മീ​ഷ​നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്​ ഈ ​മേ​ള.​ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ, വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള പു​സ്ത​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ണ് ഇ​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​ൻ മേ​ള ന​ഗ​രി​യി​ലു​ണ്ടാ​വും. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു പ​രി​പാ​ടി മേ​ള​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ‘ലൈ​റ്റ് ഫോ​ർ ഫി​ലിം സ​പ്പോ​ർ​ട്ട്’ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യും ഫി​ലിം ക​മീ​ഷ​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും നി​രൂ​പ​ക പ്ര​ശം​സ നേ​ടി​യ സൗ​ദി സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.​

    സൗ​ദി സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യും എ​ഴു​ത്ത്, ദൃ​ശ്യം, ഓ​ഡി​യോ എ​ന്നീ എ​ല്ലാ രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ‘സി​വാ​ർ’, ‘ഹോ​ബാ​ൽ’, ‘സ്‍ലീ​ക്’ എ​ന്നീ സി​നി​മ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​വി​യ​ര​ങ്ങു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി 170ല​ധി​കം സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും ചി​ന്ത​ക​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സൃ​ഷ്​​ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സം​സ്കാ​ര​വും വി​നോ​ദ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ കോ​ർ​ണ​റു​ണ്ടാ​കും. അ​തി​ൽ സ്വ​യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച കൃ​തി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ കൃ​തി​ക​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. പു​സ്ത​ക ഒ​പ്പി​ട​ൽ വേ​ദി​ക​ൾ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ കാ​ണാ​നും ഒ​പ്പി​ട്ട പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ൾ നേ​ടാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും. സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ആ​നി​മേ​ഷ​ൻ ലോ​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ർ​ണ​റു​ണ്ടാ​കും. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​നും സൃ​ഷ്​​ടി​പ​ര​മാ​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള കോ​ർ​ണ​റും മേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​കും.

    പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഥാ​ര​ച​ന, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ബ്രാ​ൻ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം, ഭാ​ഷാ​പ​ര​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ വി​കാ​സ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​കാ​ല വാ​യ​ന​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ഞ്ച് വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12 മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച 12 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം ര​ണ്ടി​നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക.

    മേ​ള​യി​ൽ പു​തി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    ജി​ദ്ദ: പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ വ്യ​വ​സാ​യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൃ​ഷ്​​ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​ടെ​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​മ​ന പാ​ത​യെ ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സൗ​ദി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ വാ​ർ​ത്ത അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ​വാ​സി​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക അ​നു​ഭ​വം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ​തി​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

