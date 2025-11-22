Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:46 PM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്കര​ണ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്കര​ണ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel

    ജി​ദ്ദ: നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തീ​വ്ര​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ​ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​എ​ൻ.​എം മ​ല​പ്പു​റം ഈ​സ്റ്റ്‌ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റും വ​ണ്ടൂ​ർ സ​ല​ഫി​യ്യ കോ​ളജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​യ യൂ​സു​ഫ​ലി സ്വ​ലാ​ഹി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 1920ക​ൾ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ഓ​രോ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​​കൊ​ണ്ട് അ​വ​രെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​സ്‍ലാ​ഹി പ്ര​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മെ​ക് സെ​വ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ക​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്റ്റ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 2025ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ‘എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ൾ’ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്കം നി​ല​വി​ൽ ഫോ​മു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ആ​രും അ​ടു​ത്ത ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​ദ്യ​ത്തെ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ല. പു​തി​യ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം അ​തി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഫോം 6​ഉം പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഫോം 6​എ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി എ​ട്ടു വ​രെ പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി​ട്ട് പി​ന്നീ​ട് ചേ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏഴി​നാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​സാ​ന വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ദ​സ്യ​രു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​രി​ഷാ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsJeddahIndian Islamic Centergulf news malayalam
    News Summary - Jeddah Indian Islamic Center organizes SIR awareness workshop
    Similar News
    Next Story
    X