    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 May 2026 8:20 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 8:20 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെൻറ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ‘ഫി​ത്ന​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ത്തെ വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെൻറ​ർ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സെൻറ​ർ ഹോ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. നി​ല​വി​ലെ യു​ദ്ധ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബ് രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ളെ മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഷി​യാ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ മ​ഹ​ത്വ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​ണ് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ​യും ആ​ക്ര​മ​ണം നേ​രി​ടു​ന്നു എ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ഇ​റാ​നെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചി​ല​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ യാ​തൊ​രു പ്ര​കോ​പ​ന​വു​മി​ല്ലാ​തെ അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​റ​ബ് രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഇ​റാ​ൻ ഒ​രേ​സ​മ​യം മ​ർ​ദി​ത​നും മ​ർ​ദ​ക​നു​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ത​ന്ത്ര​മാ​ണ്. ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​റാ​ൻ തു​ണ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, വി​വേ​ക​ത്തോ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​റ​ബ് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ത​ണ​ലി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​ല​രും ഷി​യാ​ഇ​സ​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റ​വി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ണു​പോ​ക​രു​തെ​ന്നും വ​സ്തു​ത​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ശ്രോ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യും ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: Jeddah, organized, Indian Islamic Center, lecture program
