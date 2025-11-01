Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:16 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ മു​ഖാ​മു​ഖം

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ മു​ഖാ​മു​ഖം
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന മു​ഖാ​മു​ഖം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: 'തൗ​ഹീ​ദാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം, സു​ന്ന​ത്താ​ണ് നി​ധാ​നം' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 16ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ അ​ഹ് ലുസ്സു​ന്ന​ത്തി വ​ൽ ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ (കെ.​ജെ.​യു) നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ മു​ഖാ​മു​ഖം പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ വാ​ഖ്മി​യും ഇ​സ് ലാ​ഹീ പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ള മു​സ് ലിം​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മീ​യ​വും ഭൗ​തി​ക​വു​മാ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കേ​ര​ള മു​സ് ലിം ഐ​ക്യ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 1924ൽ ​രൂ​പം​കൊ​ണ്ട കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ അ​ഹ് ലുസ്സു​ന്ന​ത്തി വ​ൽ ജ​മാ​അ​യാ​ണ് (കെ.​ജെ.​യു) മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പ​ണ്ഡി​ത​സം​ഘ​ട​ന​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​ദ​സ്യ​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ന​സ് മൗ​ല​വി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ഷി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി മു​ഖാ​മു​ഖ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​സ്സു​ദ്ധീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

