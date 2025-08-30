Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:46 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സി.​ആ​ർ.​ഇ കോ​ഴ്സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു

    Jeddah Indian Islamic Center
    ജി​ദ്ദ: ലി​ബ​റ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ ക​രി​മു​കി​ലി​നാ​ൽ ധാ​ർ​മി​ക​ത യു​ടെ പ്ര​കാ​ശം ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് ധാ​ർ​മി​ക​ത​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ചം ന​ൽ​കാ​ൻ 'ക​ൺ​ടി​ന്യൂ​സ് റി​ലി​ജി​യ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ' (സി.​ആ​ർ.​ഇ) കോ​ഴ്സ് ഈ ​വ​രു​ന്ന സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13 ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.13 വ​യ​സ്സും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ ഈ ​പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ, പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത, ച​രി​ത്രം, സ്വ​ഭാ​വം എ​ന്നി​വ​യും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​വും ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ല്ലാ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും ഉ​ച്ച​തി​രി​ഞ്ഞ് 2:30 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 4:00 മ​ണി​വ​രെ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ദേ​ശ - നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​കം മെ​ന്റേ​ഴ്സും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഇ​ബ്നു തൈ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​റ്റു കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഗൂ​ഗ്ൾ ഫോം ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ മാ​യാ​ലോ​ക​ത്തി​ൽ ല​ഹ​രി​ക​ൾ​ക്കും ന​വ​നാ​സ്തി​ക ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്കും ജ​ൻ​ഡ​ർ ന്യൂ​ട്ര​ൽ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ടി​മ​പ്പെ​ടാ​തെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇ​തൊ​രു സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റു​മാ​യി 0572626406, 0535569223 എ​ന്നീ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

