Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 7:41 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെൻറ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെൻറ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെൻറ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​ച​ക സ്നേ​ഹം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം മാ​ത്രം നി​ർ​വ്വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട ആ​ചാ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു വി​ശ്വ​സി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും യു​വ ഇ​സ്ലാ​ഹീ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും ക​ണ്ണൂ​ർ ദാ​റു​ൽ ബ​യ്യി​നാ കോ​ളേ​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​യ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘പ്ര​വാ​ച​ക​സ്നേ​ഹം: ആ​ഘോ​ഷ​മ​ല്ല, അ​നു​ധാ​വ​ന​മാ​ണ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെൻറ​റി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ്വ​ന്തം അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ ലോ​ക​ത്ത് ഒ​രു നേ​താ​വും ത​െൻറ അ​ണി​ക​ളാ​ൽ സ്നേ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ക്ക​യി​ൽ ജീ​വി​ച്ച പ്ര​വാ​ച​ക​െൻറ ശ​ത്രു​ക്ക​ൾ പോ​ലും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന ദി​വ​സം അ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ സ​ന്തോ​ഷി​ച്ച​ത്പോ​ലെ പി​ന്നീ​ട് ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​ർ സ​ന്തോ​ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ണാം.

    യു​ദ്ധ​ത്തി​ലും മ​റ്റു സ​ന്നി​ഗ്ദ്ധ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലു​മൊ​ക്കെ സ്വ​ന്തം ശ​രീ​രം​കൊ​ണ്ട് പ്ര​വാ​ച​ക​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ എ​ന്നും മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ അ​ത്ര​ത്തോ​ളം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്നേ​ഹി​ച്ച അ​നു​ജ​ര​ൻ​മാ​ർ ആ​രും ത​ന്നെ ഇ​ന്ന് കാ​ണു​ന്ന​ത് പോ​ലെ പ്ര​വാ​ച​ക​െൻറ ജ​ന്മ​ദി​നം കൊ​ണ്ടാ​ടു​ക​യോ അ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സം പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ആ​രാ​ധ​നാ ക​ർ​മ്മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ്വ​ഹി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    പ്ര​വാ​ച​ക​െൻറ കാ​ല​ശേ​ഷം മൂ​ന്ന് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ട് ഷി​യാ​ക്ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നെ​യും മൂ​ന്ന് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മു​ള​ഫ്ഫ​ർ രാ​ജാ​വ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​യും ചെ​യ്ത​ത​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ആ​ചാ​രം മു​സ്ലി​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​ത്.

    പ്ര​വാ​ച​ക​സ്നേ​ഹം കേ​വ​ലം ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തി​ലോ മാ​സ​ത്തി​ലോ ഒ​തു​ക്കാ​തെ ജീ​വി​ത​കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ അ​ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ​യും അ​നു​ജ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും മാ​തൃ​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി. സ​നാ​ഇ​യ്യ ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ റാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​സ്സു​ദ്ധീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:islahi centerSaudisjeddah
    News Summary - Jeddah Indian Islahi Center organized a lecture
    Similar News
    Next Story
    X