    12 Nov 2025 10:45 AM IST
    12 Nov 2025 10:45 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ‘ഇ​സ് ലാ​ഹി ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ്’

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ‘ഇ​സ് ലാ​ഹി ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ്’
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 'പ​വി​ത്ര​മാ​ണ് കു​ടും​ബം, പ​രി​ശു​ദ്ധ​മാ​ണ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ലി ഷാ​ക്കി​ർ മു​ണ്ടേ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഈ ​ലോ​ക​ത്ത് മ​നു​ഷ്യ​​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും കു​ടും​ബ​മാ​യി ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​സ് ലാ​ഹീ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ലി ഷാ​ക്കി​ർ മു​ണ്ടേ​രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ത്തി​​ന്റെ വി​ശു​ദ്ധി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള ന​ദ് വ​ത്തു​ൽ മു​ജാ​ഹി​ദീ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു വ​രു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'പ​വി​ത്ര​മാ​ണ് കു​ടും​ബം, പ​രി​ശു​ദ്ധ​മാ​ണ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ഇ​സ് ലാ​ഹീ ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റി​നെ' അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന​ക​ന്ന​തി​​ന്റെ തി​ക്ത​ഫ​ല​ങ്ങ​ള​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പാ​ശ്ചാ​ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് അ​തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മൊ​ക്കെ ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​രോ​ധാ​ഭാ​സം.

    ഇ​സ് ലാ​മി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട മ​റ്റു അ​നു​ഷ്ടാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​തേ പ്രാ​ധാ​ന്യം ത​ന്നെ​യാ​ണ് കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള​ത്. കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധം മു​റി​ച്ച​വ​​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളൊ​ന്നും സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​ൻ സ്വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​ടും​ബ​ത്തി​​ന്റെ വി​ശു​ദ്ധി​യെ​ന്ന​ത് കാ​ലി​ക​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു വി​ഷ​യ​മാ​യ​ത്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​സ് ലാ​ഹീ പ്ര​സ്ഥാ​നം ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു കാ​മ്പ​യി​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​രി​ഷാ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

