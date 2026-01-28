Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 8:38 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ
    1. കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു 2. ജിദ്ദ ഇൻറർനാഷനൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂളിലെ ആഘോഷപരിപാടികളിൽനിന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സൗ​ദി പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ​യി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സ​ന്ദേ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹം ച​ട​ങ്ങി​ൽ വാ​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ​യും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കോ​ൺ​സു​ല​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​മാ​യി കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ലൈ​വ് ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ത്തെ​യും അ​വ​രെ ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. ഭാ​ര​തീ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വി​ഭ​വ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.


    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ലും ആ​ഘോ​ഷം

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ൻ​റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ലും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ന്നു. കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ന്‍ സൂ​രി ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക​യും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ലും പ​ത്‌​നി​യും ചേ​ര്‍ന്ന് ത്രി​വ​ര്‍ണ ബ​ലൂ​ണു​ക​ള്‍ പ​റ​ത്തി.

    ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ടെ​ത്തി​യ ‘പ​രേ​ഡ് ഓ​ഫ് പ്രൈ​ഡ്’, ആ​റാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ‘ട്ര​ഡീ​ഷ​ന്‍ ടു ​ട്രാ​ന്‍സ്‌​ഫോ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സാം​സ്‌​കാ​രി​ക നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്കാ​ര​വും വ​ള​ര്‍ച്ച​യും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    സൗ​ദി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ള്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍, പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    TAGS:Indian consulateSaudi NewsRepublic day celebrationJeddah
