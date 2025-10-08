Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ ഇ​മാം ബു​ഖാ​രി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 8:43 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​മാം ബു​ഖാ​രി മ​ദ്‌​റ​സ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ ഇ​മാം ബു​ഖാ​രി മ​ദ്‌​റ​സ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഇ​മാം ബു​ഖാ​രി മ​ദ്‌​റ​സ അ​സീ​സി​യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം കൊ​ണ്ടാ​ടി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. കൊ​ടി​ക​ളും തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ബ​ലൂ​ണു​ക​ളു​മാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളും ചി​ട്ട​യോ​ടെ അ​ണി​നി​ര​ന്ന മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ്, ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഹ​രി​ത വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക​ത്ത​നി​മ​യു​ടെ​യും മി​ഴി​വേ​കി.

    ജ​ന​റ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹാ​ദി നാ​ഷി​ത്ത് മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ന​യി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ​ട്ടാ​മ്പി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്‌​കാ​ര​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​നാ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​വും സ്നേ​ഹ​വും ന​മു​ക്ക് സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്റെ അ​സു​ല​ഭ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    റു​ഷ്‌​ദ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഐ​സ് ബ്രേ​ക്കി​ങ് ഗെ​യി​മു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്‌​ദു​സു​ബ്ഹാ​ൻ അ​ബ്ബാ​സ് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national day celebrationSaudi ArabiaJeddah Imam Bukhari Madrasa
    News Summary - Jeddah Imam Bukhari Madrasa celebrates National Day
    Similar News
    Next Story
    X