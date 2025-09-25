Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജി​ദ്ദ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​വും ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും

    football match
    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ദ്ദ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്. സി ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാ മ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബാ​യ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​വും ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ​സീ​രി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബ​ഷീ​ർ പ​ഴേ​രി സം​സാ​രി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ർ ചേ​ലേ​മ്പ്ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തു​ക​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ബി​ച്ചാ​പ്പു, ജ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബ് ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ടീം ​അം​ഗം ഇ​ണ്ണി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, റ​ഹീം കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ഷ്ഫ​ർ, കെ.​സി. ശ​രീ​ഫ്, ബ​ഷീ​ർ പ​ഴേ​രി, ബ​ഷീ​ർ ചേ​ലേ​മ്പ്ര, സ​ഹീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ എ​ല്ലാ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും മു​ട​ങ്ങാ​തെ പ്രാ​ക്ടി​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഫ്രൈ​ഡേ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ ക​ളി​ച്ച മു​ൻ ക​ളി​ക്കാ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളെ​യും വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി വേ​റി​ട്ടൊ​രു സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ഇ​തി​നോ​ട​കം നി​ര​വ​ധി വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ നി​റ സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​ണ്.

