ജിദ്ദ ഫ്രൈഡേ എഫ്.സി സൗഹൃദ ഫുട്ബാൾ മത്സരവും ക്വിസ് മത്സരവുംtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദിയുടെ 95ാ മത് ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജിദ്ദയിലെ വെറ്ററൻസ് ഫുട്ബാൾ ക്ലബായ ഫ്രൈഡേ എഫ്.സി സൗഹൃദ ഫുട്ബാൾ മത്സരവും ക്വിസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. വസീരിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ബഷീർ പഴേരി സംസാരിച്ചു. ബഷീർ ചേലേമ്പ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വിസ് മത്സരം നടത്തുകയും വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇരു ടീമുകളുടെ ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിന് ബിച്ചാപ്പു, ജഷീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
അൽ അഹ്ലി ക്ലബ് ടെക്നിക്കൽ ടീം അംഗം ഇണ്ണി കൊണ്ടോട്ടി, റഹീം കൊണ്ടോട്ടി, അഷ്ഫർ, കെ.സി. ശരീഫ്, ബഷീർ പഴേരി, ബഷീർ ചേലേമ്പ്ര, സഹീർ കണ്ണൂർ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജിദ്ദയിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ പ്രാക്ടിസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൈഡേ ഫുട്ബാൾ ക്ലബിൽ നാട്ടിലെ പ്രമുഖ ടീമുകളിൽ കളിച്ച മുൻ കളിക്കാർ മാത്രമല്ല, ജിദ്ദയിലെ വിവിധ ക്ലബുകളിൽ ഉള്ളവരെയും വിദേശികളെയും വരെ ചേർത്തുനിർത്തി വേറിട്ടൊരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതിനോടകം നിരവധി വെറ്ററൻസ് ടൂർണമെന്റുകളിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രൈഡേ എഫ്.സി, ജിദ്ദയിലെ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റുകളിൽ നിറ സാന്നിധ്യവുമാണ്.
