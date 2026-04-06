    date_range 6 April 2026 9:28 AM IST
    date_range 6 April 2026 9:28 AM IST

    ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    ജി​ദ്ദ: യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി ക​രു​ത്ത് സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫി​യ്യ സ​ഫ​യ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ്ര​വാ​സി പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ദ്ധ​ന​വ്, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളോ​ടു​ള്ള മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വെ​ളി​യം​ങ്കോ​ട് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം മു​സ്ത​ഫ പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, സ​ക്കീ​ർ എ​ട​വ​ണ്ണ, അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ഞ്ചാ​ല​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, റ​സാ​ഖ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി), ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്, ഫ​സ​ലു​ല്ല വെ​ള്ളു​വ​മ്പ​ലി (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി (കെ.​എം.​സി.​സി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബു​ട്ടി പ​ള്ള​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ണി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​യി, സൈ​ദ​ല​വി പു​ളി​യ​ക്കോ​ട്, ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ, യു.​എം. ഹു​സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം, സൈ​ഫു വാ​ഴ​യി​ൽ, അ​ന​സ്, സി.​പി. നാ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Jeddah expatriate UDF Malappuram district election convention
    Similar News
